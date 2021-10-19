Sporting'in attığı gollerdeki detay Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı: Rezillik

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Sporting'le karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kaparken Portekiz ekibinin attığı gollerin benzerlikleri dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ, SPORTING'İN KORNER ORGANİZASYONLARINA ENGEL OLAMADI

Sporting ilk golünü 15. dakikada korner organizasyonunda savunmacı Coates'le atarken, 2. gol de aynı şekilde geldi. 43. dakikada ise Sporting'in kullandığı kornerde bu sefer top Vida'nın eline temas etti ve VAR kararıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Sarabia penaltıyı gole çevirdi ve Portekiz ekibi soyunma odasına 3-1 önde gitti. Sporting'in kullandığı 3 kornerden de gol çıkarması sonrası siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada takımlarını eleştiren paylaşımlarda bulundu.

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