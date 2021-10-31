Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Haberler
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırladı.

GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Marcao'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli'nin vuruşunda topu kaleci Günay kontrol etti.

66. dakikada Muhammet'in kafayla indirdiği topu ceza sahası içinde alan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

73. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu alan Kerem'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xxx, Patrick van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 87 ?), Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Olimpiu Morutan xx (Taylan Antalyalı dk. 74 xx), Kerem Aktürkoğlu xxx (Mustafa Muhammed dk. 82 ?), Barış Alper Yılmaz xx (Sofiane Feghouli dk. 46 xx), Halil Dervişoğlu xx (Emre Kılınç dk. 75 xx)

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Christian Luyindama, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz Ceylan xx (Kitsou dk. 67 xx), Djilobodji xx, Caulker xx, Ertuğrul xx, Tosca xx, Doğan xx, Merkel xx (Recep Niyaz dk. 67 xx), Maxim xx (Figueiredo dk. 77 xx), Dicko xx (Furkan Soyalp dk. 77 xx), Muhammet xx

Yedekler: Mustafa, Ulaş, Halil, Messaoudi, Mirza, Cenk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Morutan (dk. 45+3), Kerem (dk. 73) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Maxim, Ertuğrul, Furkan (Gaziantep FK), Nelsson (Galatasaray)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

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