Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 İstanbulspor: 2
Spor Toto 1.Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği evinde İstanbulspor ile karşılaştı.
Spor Toto 1.Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabaka, İstanbulspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Aksel Aktaş'ın pasında topla ceza yayı önünde buluşan Kerem Can Akyüz'ün etkili şutu yerden az farkla dışarıya çıktı.
30. dakikada İstanbulspor'da kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisine gönderilen ortaya yükselen Topalli'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin dibinden dışarıya çıktı.
38. dakikada ceza yayının dışından şık bir vuruş gerçekleştiren İstanbulsporlu Muammer Sarıkaya'nın şutunu aynı şıklıkla çıkarın kaleci Ubeyd Adiyaman gole izin vermedi.
40. dakikada sol kanattan topu taşıyan İstanbulsporlu Ethemi'nin gönderdiği ortayla ceza sahası içerisinde buluşan Topalli, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
51. dakikada İstanbulspor sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eslem'in gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan Erdoğan yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Suat Güz xx
Gençlerbirliği: Ubeyd Adiyaman xx, Ömürcan Artan xx (Furkan Şeker dk. 46 xx), Arda Kızıldağ xx, Gökhan Gül xx, Kerem Can Akyüz xx, Tshibola xx (Lima dk. 56 xx), Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx (Sallalich dk. 81 x), Aksel Aktaş xx (Serdarcan Eralp dk. 75 x), Beliaiev xx (Kazenga dk. 56 xx), Eleke xx
Yedekler: Ramazan Köse, Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Mert Kula, Abdullah Şahindere
Teknik Direktör: Metin Diyadin
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx, Emrecan Uzunhan xx (Okan Erdoğan dk. 46 xx), Ali Yaşar xx, Muammer Sarıkaya xx (Ferhat Yazganlı dk. 70 x), Melih Kabasakal xx, Eslem Öztürk xx (Erdem Seçgin dk. 90+1 ?), Topalli xx, Emir Kaan Gültekin xx (Mertan Caner Öztürk dk. 81 x), Ethemi xx (Berkay Görmez dk. 81 x)
Yedekler: Ljubic, İbrahim Yılmaz, Tunahan Şamdanlı, Yusuf Ali Özer, Kaan Miray Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Topalli (dk. 40), Okan Erdoğan (dk. 51) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Tshibola, Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Arda Kızıldağ, Lima (Gençlerbirliği), Emrecan Uzunhan, Ethemi (İstanbulspor) - ANKARA