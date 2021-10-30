Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Mke Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Mikail'in pasında topla buluşan Umut'un ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği sert şut yanda auta çıktı.
69. dakikada sol kanatta topu alan Dibba'nın rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.
81. dakikada Dibba'nın pasında meşin yuvarlağı alan Umut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafede çektiği sert şut ağlara gitti. 1-0
85. dakikada Caner Hüseyin'in pasıyla ceza alanı dışı sol çaprazında topun sahibi olan Muhammed'in yay yakınlarından şutu filelerle buluştu. 2-0
90+2. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Erdem'in ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Yasin Kol xx, Muhammet Yumak xx, Gökmen Baltacı xx
Eyüpspor: Çağlar xx, Uğur xx, Mezague xx, Yalçın xx, Bülent xx, Timur xx, Mikail xx (Enes dk. 61 x), Gökcan xx (Caner Hüseyin dk. 71 xx), Cenk Ahmet xx (Muhammed dk. 84 xx), Dibba xx (Erencan dk. 83 ?), Umut xx
Yedekler: Emrullah, Musah Mohammed, Kozulj, Enes Ersoy, Mete, Taha
Teknik Direktör: Zafer Turan
MKE Ankaragücü: Akın xx, Erdem xx, Yusuf xx, Sinan xx, Pinto xx, Abdullah xx (Ali Kaan dk. 73 x), İshak xx (Aatif Chahechouhe dk. 46 x), Zahid xx, Murat xx, Ariyibi xx (Owusu Kwabena dk. 61 x), Eren (Nadir dk. 62 x)
Yedekler: Mert, Erdi, Ulaş, Atakan, Cem, Sıtkı Ferdi
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Umut (dk. 81), Muhammed (dk. 85) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Cenk Ahmet, Yalçın, Çağlar, Bülent (Eyüpspor), Erdem, Yusuf (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL