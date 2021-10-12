Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor
Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, yarın sahasında Bingöl Solhanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, yarın sahasında Bingöl Solhanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bireysel top çalışmaları, geriden oyun kurma, servis atma, smaç ve blok çalışmalarıyla devam eden antrenman, maçla sona erdi.

Başantrenör Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021-2022 sezonunda ilk kez kendi taraftarlarının karşısına çıkacaklarını söyledi.

Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl maçların seyircisiz oynandığını anımsatarak, "Bizim gibi Anadolu takımları için taraftar desteği çok önemli. Özellikle bizim taraftarlarımız salonda oyuncularımıza pozitif bir enerji veriyor. Bu yıl federasyon salonlara kapasitenin yarısı kadar seyirci alınabileceği kararını verdi. Bu da sahamızda en az 500 taraftarın maçı izlemesi demektir ki, bu bize ekstra güç katacak." diye konuştu.

AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri
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Haber: Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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