Son dakika... PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Spor Kulübü ve kulüp başkanı Ali Koç'a kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk edilmelerine rağmen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayin edilmemesine karar verirken sarı-lacivertli kulüp yöneticisi Erol Bilecik'e ise açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca Adana Demirspor forması giyen David Akintola'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle.

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. idarecisi ZAFER SAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK'in, açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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