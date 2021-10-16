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Son dakika! Manchester United, Premier Lig'de kazanmayı unuttu

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Son dakika! Manchester United, Premier Lig'de kazanmayı unuttu

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de oynanan 8. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Manchester United'ı 4-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 8. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Manchester United'ı 4-2 mağlup etti.

King Power Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 19. dakikada Mason Greenwood ve 31. dakikada Youri Tielemans'ın golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

78. dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün golüyle bir kez daha öne geçen ev sahibi ekip, 82. dakikada Marcus Rashford'un golüne engel olamayınca skora yeniden denge geldi: 2-2.

Son bölümde baskısını artıran Leicester City, 83. dakikada Jamie Vardy ve 90+1. dakikada Patson Daka'nın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Leicester ekibi ligde 4 maç sonra kazanırken, Manchester temsilcisinin galibiyet özlemi 3 karşılaşmaya çıktı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ın ayrıca ligde 29 maçlık deplasmanda yenilmeme serisi sona erdi.

Manchester United, üç haftalık periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile iki kez, Premier Lig'de ise Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile karşılaşacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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