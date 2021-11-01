Son Dakika: Galatasaray Taylan Antalyalı, İsmail Çipe ve Christian Luyindama ile sözleşme uzattı

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi başlamadan iç transferlere hız verdi. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe ile nikah tazeleyen kulüp, sosyal medya hesaplarından taraftarına müjdeli haberi verdi.

TAYLAN ANTALYALI İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı Kırmızılılar; Taylan Antalyalı ile 4 yıllık, Christian Luyindama ile 2 yıllık, İsmail Çipe ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Ancak sözleşme ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

PEŞ PEŞE AÇIKLADILAR

Galatasaray'dan peş peşe yapılan açıklamada, ''Taylan Antalyalı, 4 yıl daha Galatasaray'ımızda! Christian Luyindama, 2 yıl daha bizimle! İsmail Çipe, 1 yıl daha sarı kırmızı formayla!'' ifadeleri kullanıldı.

TAYLAN ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 3 MİLYON LİRA KAZANACAKTI

2019-2020 sezonu başında Erzurumspor'dan 4 milyon TL imza parasıyla kadroya katılan Taylan Antalyalı, ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2.2 milyon TL kazandı. Bu sezon 2.5 milyon TL garanti ücret alan 27 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezon ise 3 milyon TL kazanacaktı. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Taylan Antalyalı, Galatasaray formasıyla çıktığı 76 maçta 2 gol, 8 asistle skora katkı sağladı.

LUYINDAMA 1 MİLYON EURO KAZANIYORDU

2019-2020 sezonu başında 8 milyon euro bonservisle Standart Liege'den transfer edilen Luyindama'nın ise Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Galatasaray formasıyla 75 resmi maçta forma giyen Kongolu stoper, 5 gol, 2 asistle skora katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 4.9 milyon euro olan Luyindama, Galatasaray'dan yıllık 1.050.000 euro kazanıyordu.

İSMAİL ÇİPE, 9 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 26 yaşındaki kaleci İsmail Çipe, sarı kırmızılı formayla toplam 9 resmi maçta oynarken kalesinde 13 gol gördü. İsmail Çipe'nin güncel piyasa değeri ise 100 bin euro.

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