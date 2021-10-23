Son başpehlivan Ali Gürbüz altın kemerin "ebedi sahibi" olmak istiyor

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, altın kemerin ebedi sahibi olmak için çalışmalarına başladı.

Gürbüz, kendisi gibi başpehlivan olan merhum babası Recep Gürbüz'ün "yarım kalan hikayesini" gerçekleştirmek için altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.

Başpehlivan dedesi Mehmet Gürbüz ve başpehlivan babası Recep Gürbüz'ün ardından ailenin üçüncü kuşağı olarak ata sporunu başarılı şekilde sürdüren Ali Gürbüz, küçük yaşta kaybettiği babasının yolundan gitmenin gururunu yaşıyor.

Bir organizasyon için Edirne'de bulunan başpehlivan Ali Gürbüz, AA muhabirine, gelecek yıl yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlıklarına başladığını anlattı.

Yoğun geçirdikleri sezonun sonuna geldiklerini kaydeden Gürbüz, "İnşallah seneye üçüncü yıl Kırkpınar'da üst üste başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Antalya'ya altın kemeri ebedi olarak götürmeyi hedefliyorum ve bunu babama armağan etmek istiyorum. İnşallah Allah'ım bana bu duyguyu nasip eder." diye konuştu.

"Salgın güreşçileri de etkiledi"

Kovid 19 salgının sportif faaliyetleri etkilediğini belirten ama kısıtlamalara uyularak bu sezon çok sayıda güreşlerin yapıldığını hatırlatan Ali Gürbüz, şunları kaybetti:

"Bu yıl bu kadar güreşin yapılacağını tahmin etmiyorduk. Beklentimizin üzerinde oldu, Allah yüzümüze güldü. Güreşlerde de bir sıkıntı olmadan bu sezonu kapatacağız inşallah. Bir yıl aranın ardından Kırkpınar'da başpehlivan oldum. 2 kez altın kemeri üst üste almış oldum. İnşallah gelecek yıl yapılacak güreşlerde de başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olurum. Altın kemerin ebedi sahibi olmak için şimdiden çalışmalara başladım."