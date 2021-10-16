Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek - Haberler Spor
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Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Caner Ak olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hüseyin Göçek oturacak. Göçek'e, AVAR olarak Adem Cinek eşlik edecek. - SİVAS

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