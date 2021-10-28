Serik Belediyesporlu Fuat Bavuk, tarihe geçti

Sezon başı Ümraniyespor'dan kiralanan Serik Belediyespor'un golcüsü Fuat Bavuk, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında bir maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekti. Fuat Bavuk, Pazarspor'a attığı 5 golle adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Serik Belediyespor'dan Fuat Bavuk, Metin Oktay, Erdal Keser, Tanju Çolak, Mario Jardel, Lukas Podolski'nin ardından bir maçta 5 gol atma başarısı gösteren 6'ncı futbolcu oldu.

2021 yılında Serik Belediyespor kadrosuna katılan forvet oyuncusu Fuat Bavuk, 27 Ekim 2021 günü Ziraat Türkiye kupasında Serik Belediyespor'un Pazarspor'u 7-0 yendiği maçta 5 gol atarken, 4 yıl sonra resmi bir maçta 5 gol atan futbolcu unvanına kavuştu.