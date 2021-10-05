Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası başladı

ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, açılış töreniyle Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

Şampiyonda dünya rekortmenleri Rus Alexsey Malchanov, Sloven Alenka Artnik ve İtalyan Alessia Zecchini yeni dünya rekorlarına imza atmak için yarışacak. Cenk Devrim Ulusoy'un antrenörlüğünü yaptığı Şahika Ercümen, Birgül Erken, Yaren Türk, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak yeni rekorlar ve madalya için Kaş'ta mücadele edecek. Şampiyonanın ilk gününde sabit ağırlık paletli (CWT) dalında yarışmalar yapılacak.