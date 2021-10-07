Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar

Premier Lig'de futbol tarihine geçen bir satın alma yaşandı. İngiltere'nin köklü kulübü, Suudi Arabistan merkezli bir yatırım grubu tarafından 352 milyon euro karşılığında satın alındı.

REKOR TRANSFER BÜTÇESİ

Bu satışın ardından Newcastle United dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirdi. İngiliz ekibinin yeni sahibi Mohammed bin Salman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar euroluk bütçe ayırması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün taraftarları satışın ardından büyük bir sevinç yaşarken gelecek sezonu heyecanla beklemeye başladılar.

İşte dünyanın en zengin futbol kulüpleri:

Newcastle United: 400 milyar euro

400 milyar euro PSG: 260 milyar euro

260 milyar euro Manchester City: 25 milyar euro

25 milyar euro Leipzig: 18,5 milyar euro

18,5 milyar euro Salzburg: 18,5 milyar euro

18,5 milyar euro Juventus: 16,5 milyar euro

16,5 milyar euro Chelsea: 12 milyar euro

12 milyar euro LA Galaxy: 10 milyar euro

10 milyar euro Arsenal: 8 milyar euro

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