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Pınar Karşıyakalılar, İsrail dönüşü havalimanında bekletilmelerine tepki gösterdi

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor
Pınar Karşıyakalılar, İsrail dönüşü havalimanında bekletilmelerine tepki gösterdi

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Tel Aviv'deki havalimanında bekletildikleri için yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Türkiye'ye dönebildiklerini belirterek, "İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı" dedi.

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Tel Aviv'deki havalimanında bekletildikleri için yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Türkiye'ye dönebildiklerini belirterek, " İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı" dedi.

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne İsrail deplasmanında aldıkları galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sezon başında hem Türkiye'de hem Avrupa'da yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini kaydeden Çınar, "Büyük ölçüde yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen dün çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı. Özel uçakla gittiğimiz ülkede sadece 32 saat süre geçirdikten sonra aynı kafile ile sorunsuz şekilde ayrılabilecekken güvenlik kontrolü gerekçesiyle havalimanında 4 saat bekletildikten sonra dönmek zorunda kaldık. Açıkçası yersiz ve anlamsız bulduğumuz bu uygulama, takıma ve kafileye rahatsızlık vermekten öteye geçmedi. Uygulamayla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı. " dedi.

1 saatlik çanta araması

Edinilen bilgiye göre, Kudüs kentinde karşılaştığı Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü yenerek organizasyona galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka kafilesi, saat 01.30'da planlanan özel uçakla İzmir'e dönmek için Ben Gurion Havalimanı'na gitti. Ancak İsrailli güvenlik görevlileri, yaklaşık 1 saat boyunca kafilenin çantalarında arama yaptı.

Bu süreçte kafile uçağa binmeye başladı. Ancak aramanın bitmemesi ve havalimanının saat 02.00'de kapanmasından dolayı kafile uçaktan indirildi. Uçuş saat 05.00'e ertelenirken, Pınar Karşıyaka kafilesi saat 07.30'da İzmir'e geldi.

AA / Yusuf Şahbaz - Spor Haberleri
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Haber: Pınar Karşıyakalılar, İsrail dönüşü havalimanında bekletilmelerine tepki gösterdi - Haberler Spor
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