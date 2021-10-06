Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı

Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 20 yaşındaki kızı Maria, zor bir aşkın içinde. Manchester City taraftarının, hatta İngiliz futbolseverlerin de pek haz etmediği Delle Ali ile bir kez daha objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda bir restoranda çok samimi şekilde görüntülenen ikili, "Arkadaşız" açıklaması yapmıştı.

ÇOCUKLARINA DÜŞKÜN

Ailesine ve çocuklarına bir hayli düşkün olan Pep Guardiola'nın bu ilişkiye nasıl baktığı bilinmiyor. Delle Ali, İngiltere'de özel yaşantısındaki hareketlilikten dolayı kendi takım taraftarlarının da tepkisini çekmişti.

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