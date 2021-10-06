Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı
Bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Tottenham'ın yıldızı Delle Ali ve Maria Guardiola, yine objektiflere takıldı. Daha önce bir restoranda samimi bir şekilde görüntülenen ikili, "Arkadaşız" açıklaması yapmıştı. Pep Guardiola'nın kızının rakip takımın futbolcusuyla yakınlaşması İngiliz basınını salladı.
Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 20 yaşındaki kızı Maria, zor bir aşkın içinde. Manchester City taraftarının, hatta İngiliz futbolseverlerin de pek haz etmediği Delle Ali ile bir kez daha objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda bir restoranda çok samimi şekilde görüntülenen ikili, "Arkadaşız" açıklaması yapmıştı.
ÇOCUKLARINA DÜŞKÜN
Ailesine ve çocuklarına bir hayli düşkün olan Pep Guardiola'nın bu ilişkiye nasıl baktığı bilinmiyor. Delle Ali, İngiltere'de özel yaşantısındaki hareketlilikten dolayı kendi takım taraftarlarının da tepkisini çekmişti.
Haberler.com - Spor Haberleri