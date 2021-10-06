Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Tottenham'ın yıldızı Delle Ali ve Maria Guardiola, yine objektiflere takıldı. Daha önce bir restoranda samimi bir şekilde görüntülenen ikili, "Arkadaşız" açıklaması yapmıştı. Pep Guardiola'nın kızının rakip takımın futbolcusuyla yakınlaşması İngiliz basınını salladı.

Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 20 yaşındaki kızı Maria, zor bir aşkın içinde. Manchester City taraftarının, hatta İngiliz futbolseverlerin de pek haz etmediği Delle Ali ile bir kez daha objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda bir restoranda çok samimi şekilde görüntülenen ikili, "Arkadaşız" açıklaması yapmıştı.

Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı

ÇOCUKLARINA DÜŞKÜN

Ailesine ve çocuklarına bir hayli düşkün olan Pep Guardiola'nın bu ilişkiye nasıl baktığı bilinmiyor. Delle Ali, İngiltere'de özel yaşantısındaki hareketlilikten dolayı kendi takım taraftarlarının da tepkisini çekmişti.

Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı

Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı
Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Varank Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Güzel Sözler Serenay Sarıkaya Alişan Pınar Deniz
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Marcao Muslera Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 09:15:13. #1.12#