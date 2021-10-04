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Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı

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Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı

Pamukkale Belediyespor'un yağlı güreşçileri hafta sonunda Manisa Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde boy gösterdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyespor'un yağlı güreşçileri hafta sonunda Manisa Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde boy gösterdi. Teşvik 2 boyunda mücadele veren Beytullah Sarı rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Manisa'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 64'ü baş boyda olmak üzere yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla yapıldı. Güreşleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de yerinde izledi. Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün geçen ay aktif hale getirdiği güreş branşında yer alan 3 sporcu da 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde mücadele etti. Teşvik 2 kategorisinde kol bağlayan Beytullah Sarı, 32 yağlı güreşçi arasından birinciliği elde ederek altın madalya kazandı. Pamukkale Belediyespor'un deste küçük boyda mücadele eden sporcusu Burhan Karabulut ise kategorisinde yer alan 39 yağlı güreşçi arasından son 8'e kalmayı başardı. Büyük orta kategorisinde mücadele eden İsmail Enes Eyice ise 28 rakibinin arasında son çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Pamukkale Belediyespor'un pehlivanları 10 Ekim'de Turgutlu yağlı güreşlerinde, 17 Ekim tarihinde ise Kula yağlı güreşlerinde er meydanına çıkacaklar. - DENİZLİ

Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı

Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı

Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı

Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı

Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı - Haberler Spor
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