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Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor

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Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor

Pamukkale Belediyesi önemli bir spor etkinliğine daha imza atıyor.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi önemli bir spor etkinliğine daha imza atıyor. Ülkemizde ilk kez yapılacak olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde Pamukkale Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Ülkemizde bu yılın Mart ayında kurulan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu'nun ilk Türkiye Şampiyonası'na Pamukkale Belediyesi ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz ay içinde 81 ilde bölge birinciliğinde mücadele ederek Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti. Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 2 bölgede birinci olan takımların katılımı ile 16-17 Ekim 2021 tarihinde Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri yapılacak. Denizli'nin ev sahibi olması nedeniyle bir takım çıkarma kontenjanı bulunurken Denizli'yi Cavidilspor ve Denizli Atletic takımları temsil edecek. Trabzon Geldilerspor, Kayseri Tipocularspor, Kastamonu Doğaspor, Bingöl Solhanspor, Van Büyükşehir Spor Akademisi, Adana Karataş Belediyespor, Antalya Dekartspor, İstanbul Pendik Gençlikspor, Kütahya Merise Ormancılıkspor, Amasya Filenin Şehzadeleri, Bursa Baha Metalspor, Kocaeli Gençlikspor, Eskişehir Esbederspor, Edirne Doktorlar, Diyarbakır Çillibom, Erzurum Dadaşlar, KKTC Lefkoşe Karması ve Mağusa Karması ile Gaziantep Yeşilvadispor takımları Türkiye Şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Denizlispor'un efsaneleri gösteri maçı yapacak

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri Kınıklı Spor Tesisleri'nde (KYK Sahası) yapılacak. 16 Ekim 2021 tarihinde saat 12.00'deki açılış seremonisinde Denizlispor'un efsane futbolcularından Yusuf Şimşek, Levent Kartop, Veli Acar, Bülent Ertuğrul ve Mustafa Keçeli gösteri maçında sahaya çıkacak.

"İlklere imza atıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale'nin her zaman olduğu gibi ilklere imza attığına dikkat çekerek, "Ayak Tenisi Federasyonu bu yıl kuruldu. İlimizde yapılan federasyon faaliyetlerine destekler sağladık. Federasyonun ilk Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak bize nasip oldu. Ülkenin bu branştaki bölge şampiyonları Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele verecek. Güzel ülkemizin dört bir yanından ve Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Denizli'mize sporcular gelecek. Pamukkale olarak böyle özel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. İlçemizi spor kenti yapma konusundaki iddiamızı bu tür etkinliklerle kanıtladığımızı düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor

Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor

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Haber: Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor - Haberler Spor
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