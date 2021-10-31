Trabzonspor'da futbol oynayan, başkanlık görevinde bulunan ve kulübe şampiyonluk yaşatan teknik direktör Özkan Sümer'in adını taşıyan 'Özkan Sümer Futbol Akademisi' tanıtıldı.

Akyazı Spor Kompleksi'inde yer alan 'Özkan Sümer Futbol Akademisi', bugün basın mensuplarına tanıtıldı. 108 yatak kapasiteli 48 oda, fitness salonu, yemekhane, derslikler, idari birim ofisleri, 3 adet doğal çim saha, 2 adet suni çim saha, basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı tesis, gazetecilere gezdirildi. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da altyapı antrenörleri ve altyapı sporcularının katılımıyla akademiyi ziyaret etti.