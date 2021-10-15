İSTANBUL (İHA) - - (Özel haber ) İBBSK, buz hokeyi takımına ilk transferlerini yaptı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni oluşturulan kadın buz hokeyi takımına ilk transferlerini gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, milli takım sporcuları Alara Lökbak, Dilara Lökbak ve Tuğçe Melis Demir ile sözleşme imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni kurulan kadın buz hokeyi takımına ilk transferlerini yaptı. Turuncu-lacivertliler, Buz Hokeyi Milli Takımı'nda forma giyen Dilara Lökbak, Alara Lökbak ve Tuğçe Melis Demir ile Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan İBBSK Başkanı Fatih Keleş, kadınlara verdikleri desteği tüm branşlarda sürdüreceklerini ifade ederek, "Süper Lig'de yarışacağımız sezona hazırlanıyoruz. 3 sporcumuzla güzel bir ilke imza atıyoruz. Kadın buz hokeyinde artık biz de varız diyoruz. Bu kadınlara verdiğimiz desteği tüm branşlarda olduğu gibi buz hokeyinde de vermeye devam edeceğiz. Katkımızı arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Kadınlara fırsat eşitliğinin tanındığı branşlarda kadın sporcuların daha da başarılı olduğunu görüyoruz. Bu ülkemiz sporu için de böyle. Dünya sporunda da çok önde yer alıyorlar. Dolayısıyla biz onlara en güzel imkanları en güzel tesisleri en iyi hocalarla buluşturup onların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bizim misyonumuz sorumluluğumuz bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

"Buz hokeyine katkı sunmaya devam edeceğiz"

Başkan Keleş, buz hokeyinin gelişmekte olan bir branş olduğuna değinerek, "Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız da var. Spora hevesli olan arkadaşlarımız da var. 3 arkadaşımız da milli zaten onlar da tecrübelerini aktaracaklar. Buz hokeyi gelişecek biz de buna katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tuğçe Melis Demir: "Bu kulüpte olduğum için mutluyum"

Milli sporcu Tuğçe Melis Demir ise, "Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Çünkü değerli olduğum en profesyonel kulüplerden birisi diye düşünüyorum. Gerek sağlık gerek tesisteki her türlü imkanlar çok büyük destek. Hepimiz adına güzel bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Alara Lökbaş: "Bol başarılı bir sezon geçirmek istiyorum"

Sözleşme imzalayan bir diğer sporcu Alara Lökbaş da "İBBSK yer almaktan çok mutlu oldum. Bol antrenmanlı bol başarı dolu bir sezon geçirmek istiyorum. İnşallah böyle devam eder" açıklamasını yaptı. Dilara Lökbaş ise hayırlı olmasını temenni ederek, güzel başarılar elde etmek istediklerini dile getirdi.

Yapılan açıklamaların ardından toplantı toplu fotoğraf çekimi ile noktalandı.