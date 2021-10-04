- Ozan Tufan : "Norveç maçına konsantre olacağız"

Rıdvan Yılmaz : "Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz"

İSTANBUL - A Milli Takım'ın 2 ismi Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz, akşam antrenmanı öncesinde konuştu. Her iki oyuncu da, Norveç maçında ellerinden geleni yaparak galibiyete uzanmak istediklerini ifade etti.

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak olan Norveç maçı öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayan A Milli Takım, hazırlıklarına da start verdi. A Milli Takım'ın 2 ismi Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yapılan ilk görüşmelerini anlatarak sözlerine başlayan Ozan Tufan, "Kendisi eğitimlerden önce mental anlamda konuştu. Hocamızla tanıştık. İstediklerini söyledi, düşüncelerini aktardı. Samimi bir ortam vardı. Biz de ona yardımcı olmaya çalışacağız. En iyi şekilde elemeleri nasıl tamamlayabiliriz ona bakacağız. Bugünden itibaren yardım etmeye çalışacağız. O da bize bilgilerini aktaracak. Tam kadro olmadığımız için taktiksel anlamda fikirlerini henüz dile getirmedi. Taktikten önce mental olarak yaklaşımı vardı. Disiplini ön planda tutmak istiyor. Mental olarak herkesi hazırlamak istiyor. Şu ana kadar bunları konuştuk" diye konuştu.

"Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor"

Son dönemde yaşanan düşüş hakkındaki soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Ozan Tufan, "Aslında bu şekilde bakmamak gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'na katılmış bir grubumuz var. 2016'nın ardından Avrupa Şampiyonası'na tekrar katılma başarısı gösterdik. Kötü bir performans sergiledik ama zorlu rakiplerimiz vardı. Dünya Kupası Elemeleri'ne de iyi başladık. Önemli maçları kazandık. Belki favori gösterilmedik ama kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Kötü bir Hollanda maçı geçirdik. Bu mağlubiyetten sonra biz de üzgünüz. İstemediğimiz bir mağlubiyetti. Kaliteli bir oyuncu grubu var Hollanda'nın. Zor bir maç olacağını bekliyorduk ve öyle oldu. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inişli çıkışlı durumumuz vardı. Erken bir gol yedik. Bu hataları tekrarlamamak için bunun toplantısını yine yapacağız. Bu saatten sonra Norveç maçına konsantre olmamız lazım. Alınan sonuçlarla ilgili olarak Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor. Sahada oynayanlar biziz. Bir sorumlu varsa hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. Norveç maçına daha iyi olmak için konuşacağız. Kadromuza bakınca genç ve ilk defa Avrupa Şampiyonası görmüş arkadaşlarımız var. Zor ve heyecanlı bir turnuva geçti. Bu atmosferde oynamak kolay değil. Maç maç olarak bakmak istiyoruz. Zor bir Norveç maçı var. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız ve en iyi şekilde tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Haaland ve Sörloth oynasaydı, ona göre motive olurduk"

Norveç Milli Takımı'nın önemli isimleri Haaland, Alexander Sörloth'un kadroda oynamayacak olmalarını da değerlendiren Ozan Tufan, "Biz ülke olarak, takım olarak bu ismiler oynadığında daha çok motive olan insanlarız. Kendimizi üst seviyede gören bir ekibimiz var. Çoğu da yurt dışında ülkemizi temsil ediyor. Norveç'teki bu eksiklerin tabii ki artısı var. Bu eksikler olmasa da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. En önemlisi bugünden itibaren antrenmanlarda yüzde 100 çalışıp aldığımız direktifleri sahaya yansıtmak olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Rıdvan Yılmaz: "Stefan Kuntz'un bize yaklaşımı çok iyi"

Ozan Tufan'ın ardından konuşan genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, Stefan Kuntz'un herkesle bire bir görüştüğünü ifade ederek, "Kuntz'un bizlere yaklaşımı çok iyi. Ben de ilk defa yabancı bir hocayla çalışacağım. Bize çok cana yakın davranıyor. Gençlerle çalıştığı için olabilir. Umarım bize yardımcı olacak. Biz kendine güvenen bir ekibiz. Ben de şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Forma şansı bulup bulmamam önemli ama milli takımın başarısı benim formumdan daha önemli. Forma şansı bulan elinden geleni yapacaktır. Kendimize inanıyoruz. Norveç'in önemli eksikleri var ama biz yine kendi oyunumuzu oynayıp galip gelmeye çalışacağız" dedi.

Caner Erkin ile olan forma rekabeti hakkında da konuşan Rıdvan, "Caner abiyle Beşiktaş'ta birlikte çalıştım. Onu burada görünce mutlu oldum. Caner abiyi severim. Hoca hangimize şans verirse, formayı giyen elinden geleni yapacaktır" açıklamasını yaptı.