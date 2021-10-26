Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti - Haberler Spor
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Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti

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Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Ozan Tufan, müjdeyi sosyal medyadan paylaştı. Eşi Rojin, kişisel Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı, Milli futbolcu bu paylaşımı alıntıladı. Ozan fotoğrafa, "Aşklarım" notunu düştü.

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Mart ayında Milli futbolcu Ozan Tufan'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, müjedeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kişisel Instagram hesabından Rojin, bebek emojisiyle "Sürpriz" notunu düştü. Yanına da '6 ay' ifadesini ekledi. Ozan Tufan da kendi hesabından aynı paylaşımı yaptı.

Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Milli futbolcu baba oluyor

YAKINLARI KUTLADI

Ozan Tufan'ın yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci, Peri Ispartalı gibi isimler de Rojin Tufan'ın paylaşımının altına kalp emojisi bıraktı.

Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Milli futbolcu baba oluyor

Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti
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