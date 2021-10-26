Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti
Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Ozan Tufan, müjdeyi sosyal medyadan paylaştı. Eşi Rojin, kişisel Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı, Milli futbolcu bu paylaşımı alıntıladı. Ozan fotoğrafa, "Aşklarım" notunu düştü.
Haberi Kaydet
Mart ayında Milli futbolcu Ozan Tufan'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, müjedeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kişisel Instagram hesabından Rojin, bebek emojisiyle "Sürpriz" notunu düştü. Yanına da '6 ay' ifadesini ekledi. Ozan Tufan da kendi hesabından aynı paylaşımı yaptı.
YAKINLARI KUTLADI
Ozan Tufan'ın yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci, Peri Ispartalı gibi isimler de Rojin Tufan'ın paylaşımının altına kalp emojisi bıraktı.
Haberler.com - Spor Haberleri