Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti

Mart ayında Milli futbolcu Ozan Tufan'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, müjedeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kişisel Instagram hesabından Rojin, bebek emojisiyle "Sürpriz" notunu düştü. Yanına da '6 ay' ifadesini ekledi. Ozan Tufan da kendi hesabından aynı paylaşımı yaptı.

YAKINLARI KUTLADI

Ozan Tufan'ın yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci, Peri Ispartalı gibi isimler de Rojin Tufan'ın paylaşımının altına kalp emojisi bıraktı.

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