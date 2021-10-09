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Osmaniye'de gökyüzü renklendi

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Osmaniye'de gökyüzü renklendi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen "Yamaç Paraşütü Festivali" kapsamında festivale katılan paraşüt pilotları gerçekleştirdikleri uçuşlarla gökyüzünü renklendirdi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen "Yamaç Paraşütü Festivali" kapsamında festivale katılan paraşüt pilotları gerçekleştirdikleri uçuşlarla gökyüzünü renklendirdi.

Düziçi Belediyesi öncülüğünde Dumanlı Yaylası'nda 'Yamaç Paraşütü Festivali" katılımcıların Harun Reşit Kalesi'nde düzenlenen kahvaltı ile başladı. Türkiye'nin farklı illerinden festivale katılan 91 paraşüt pilotu uçuş vatandaşların katılımıyla Dumanlı Yaylası'nda uçuş gerçekleştirdi. Paraşütleriyle gökyüzünü renklendiren pilotlar misafirlere doyumsuz manzara eşliğinde heyecan yaşattı.

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, "Şu anda bin 100 rakımda Milletvekilimiz, Düziçi Kaymakamımız, Düziçi Belediye Başkanımız ile birlikte, Düziçi Belediyemizin öncülüğünde düzenlenen paraşüt atlama etkinliğindeyiz. Türkiye'nin her yanından 91 pilotumuz burada gösteri yapıyor. Düziçi ilçemizin bu doğa harikası yöresinde gerçekten görülmeye değer bir etkinlik. Başta belediye başkanımız olmak üzere bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Türkiye genelinde 91 paraşüt pilotunun festivale katılım gösterdiğin ifade eden Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, "Bugün Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 91 yamaç paraşütü pilotumuzla güzel bir kahvaltı yaptık. Kahvaltının ardından yamaç paraşütü pist alanına geldik. Buradan yamaç paraşütü pilotlarımız uçuşlarını gerçekleştiriyorlar" dedi.

Festivale Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, ilçe ve belde belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de gökyüzü renklendi

Osmaniye'de gökyüzü renklendi

Osmaniye'de gökyüzü renklendi

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