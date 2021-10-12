Oğulcan Çağlayan: Taraftarların beğendiği Oğulcan'ı göstermek ve hocamın gözüne girmek istiyorum - Haberler Spor
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Oğulcan Çağlayan: Taraftarların beğendiği Oğulcan'ı göstermek ve hocamın gözüne girmek istiyorum

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor
Oğulcan Çağlayan: Taraftarların beğendiği Oğulcan'ı göstermek ve hocamın gözüne girmek istiyorum

Oğulcan Çağlayan, ". Artık önüme bakıyorum.

Oğulcan Çağlayan, ". Artık önüme bakıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma yetişip, geçen sezon taraftarların beğendiği Oğulcan'ı göstermek ve hocamın gözüne girip, fırsat geldiği zaman da arkadaşlarıma destek olmak istiyorum" dedi.

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 3-3 sona eren mücadelenin ardından sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden Oğulcan Çağlayan, "Milli takım arasını iyi değerlendiriyoruz. İkinci hazırlık karşılaşmamızı oynadık. Burada mücadele ederken, ligde daha az süre bulan arkadaşlarımızın kondisyonu açısından takıma yetişmesi için önemli oluyor. Aynı zamanda da maç eksiğimizi gidererek takım arkadaşlarıma yaklaşıyoruz. Hem hatalarımızı görmek açısından hem de fizik, kondisyon olarak yükselmek açısından bizim için verimli bir dönem oluyor. Yarın yapacağımız antrenmanla da Konyaspor maçının hazırlıklarına son gaz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIN BEĞENDİĞİ OĞULCAN'I GÖSTERMEK VE HOCAMIN GÖZÜNE GİRMEK İSTİYORUM"

Fırsat bulmak ve taraftarların beğendiği Oğulcan Çağlayan'ı göstermek için çalışmalara devam ettiğini ifade eden Oğulcan, "Öncelikle ben Türk futbol kamuoyundan ve futbolseverlerden gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için özür diliyorum. Her şey tüm Türkiye'nin önünde yaşandı. Ben bugüne kadar bu konu hakkında pek açıklama yapmadım, bugünden sonra da yapmayacağım. Bizler Galatasaray camiasının parçalarıyız ve camiaya layık olmamız gerekiyor. Geçen gün maç önü röportajında da söyledim. İnsanlar, kurdukları cümlelerle kalitelerini belli ederler, ben kalitemden taviz vermeyeceğim. Galatasaray kültürü bunu bize öğretti. Bu süreç son buldu. Artık önüme bakıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma yetişip, geçen sezon taraftarların beğendiği Oğulcan'ı göstermek ve hocamın gözüne girip, fırsat geldiği zaman da arkadaşlarıma destek olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"BAŞIMIZDA HERKESTEN VERİM ALMAYI BİLEN, TÜRKİYE'DEKİ ENDER ANTRENÖRLERDEN BİRİ VAR"

Rekabetin her zaman iyi olduğunu söyleyen Oğulcan Çağlayan, "Rekabet her zaman iyidir. Herkesi geliştirir, üstüne koyar. Galatasaray gibi bir camiada tabii ki rekabet olacak, birçok kaliteli futbolcu olacak. Bazıları bekleyecek, bazıları oynayacak. Başımızda inanılmaz bir antrenör var ve herkesten verim almayı bilen Türkiye'deki ender antrenörlerden birisi. Eminim ki bütün hepimizi, doğru zaman ve anlarda kullanarak takıma katkı sağlamamıza yardımcı olacaktır" diye konuştu.

- Bilen

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri
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Haber: Oğulcan Çağlayan: Taraftarların beğendiği Oğulcan'ı göstermek ve hocamın gözüne girmek istiyorum - Haberler Spor
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