Oğulcan Çağlayan: Taraftarların beğendiği Oğulcan'ı göstermek ve hocamın gözüne girmek istiyorum

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 3-3 sona eren mücadelenin ardından sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rekabetin her zaman iyi olduğunu söyleyen Oğulcan Çağlayan, "Rekabet her zaman iyidir. Herkesi geliştirir, üstüne koyar. Galatasaray gibi bir camiada tabii ki rekabet olacak, birçok kaliteli futbolcu olacak. Bazıları bekleyecek, bazıları oynayacak. Başımızda inanılmaz bir antrenör var ve herkesten verim almayı bilen Türkiye'deki ender antrenörlerden birisi. Eminim ki bütün hepimizi, doğru zaman ve anlarda kullanarak takıma katkı sağlamamıza yardımcı olacaktır" diye konuştu.