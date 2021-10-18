O futbolu bıraktı, futbol onu bırakmadı! Emre Belözoğlu'nun golü ortalığı salladı - Haberler Spor
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O futbolu bıraktı, futbol onu bırakmadı! Emre Belözoğlu'nun golü ortalığı salladı

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Başakşehir'de şut çalışmasına teknik direktör Emre Belözoğlu damga vurdu. Beşiktaş'a karşı ilk takımının başında ilk maçında galibiyet alan Belözoğlu, futbolcularına adeta nazire yaptı. Belözoğlu, sol ayağına gelişiyle yaptığı vuruşta direğe çarptırıp topu çizgiden geçirdi. Bu gol Başakşehir hesaplarından paylaşıldı.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, bu sezon hocalık kariyerine Başakşehir'de devam ediyor. Beşiktaş karşısında ilk sınavından galibiyetle çıkan genç hoca, şut antrenmanının yıldızı oldu.

O futbolu bıraktı, futbol onu bırakmadı! Emre Belözoğlu'ndan müthiş gol

KLAS KALICI

Emre Belözoğlu, attığı golle futbolcularından da alkış aldı. Adeta 'Form geçici klas kalıcı' mesajını verdi. Başakşehir ise bu sözü değiştirerek , "Form da kalıcı, klas da..." notu paylaştı.

O futbolu bıraktı, futbol onu bırakmadı! Emre Belözoğlu'nun golü ortalığı salladı
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Yorumlar (1)
FAKIR VATANDAS:futbolcu iken yapamadıkları.şimdi futbolcuları torpil geçmiş galiba
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