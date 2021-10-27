- New York'ta Türk sporcuların başarısı

İSTANBUL - New York'un en prestijli yarışması Empire State'e bu yıl Türkiye'den iki sporcu katıldı.

New York'un en ünlü binasında bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Empire State Koşusu, Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleştirildi. Maratonda bu yıl 24 ülkeden 200'den fazla sporcu, 1576 basamak çıkarak Empire State binasının 86'ıncı katına ulaşmak için yarıştı. Birinciliği erkeklerde 10 dakika 46 saniyelik derecesiyle Malezyalı Wai Ching Soh, kadınlarda ise 14 dakika 1 saniye ile Amerikalı Cindy Harris elde etti.

Türkiye'den iki sporcu katıldı

Koşuya Türkiye'den iki sporcuyla katıldı. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle koşuya engelli haklarına dikkat çekmek amacıyla iki sporcusuyla katıldı. İZEV adına koşuda, 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ve uluslararası markaların sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan atlet Mert Onaran yarıştı.

New York'taki yarışmaya ilk defa katılan engelli sporcu Kemal Özdemir, yarışı 20 dakika 45 saniyede tamamladı ve kendi grubunda 2'inci oldu. Milli atlet Mert Onaran ise 1586 merdiveni 17.51 saniyede tamamlayarak 33'üncü oldu.

Mert Onaran, İZEV ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Empire Stade Maratonu'nda iyi bir sonuç aldıklarını belirtirken, ilk defa böyle bir yarışmaya Türkiye adına katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Kemal Özdemir ise, "İlk defa katıldığımız bu maratonda 2. gelerek büyük bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Sanırım hedefimize de ulaştık, iyi bir dereceyle yukarı çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bir başka hedefimiz olan zihindeki yıkılmak zorunda olan duvarı yıkmak için burada olduğumuzu da herkese duyurduk" diye konuştu.

İZEV Başkanı Hakan Kural, vakfın son yıllarda tüm projelerinde Türkiye sosyal markasını işleyecek ve globale çıkartacak çalışmalar yaptığını belirterek, bu kez de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle engellilik bağlamında Türkiye'nin vizyonunu dünyaya anlatmak istediklerini dile getirdi.

Empire State Koşusu'na engelli hakları için katıldıklarını ifade eden Kural, "Bu bir ilk ve hayal ettiğimiz bir duraktı. Bundan sonra da Avrupa'da pek çok çalışma yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere THY tarafından açık bilet hediye edildi.