SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladıNesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA) - Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 7'nci Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıkladı.

SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Nesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA) - Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 7'nci Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıkladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Ankara şubesinde basınla bir araya gelen Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Kasım ayında yapılması planlanan olağan mali genel kuruluna başkan adayı oluğumu huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Umarım bu adaylığım camiaya ve ülkemize katkı sağlayacaktır dedi. Başkan adayı Ataman, geçmiş dönem başkanlarına ve yönetim kurullarına teşekkür ederek, 31 Mayıs 2016 tarihinde idari ve mali açıdan özerk yapıya kavuşan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuz, son 15 yıldır bugünkü yapısına birçok başkanın, yönetim kurulunun ve bu camiaya emek vermiş insanların katkılarıyla günümüze kadar geldi. Dünyanın ve ülkemizin hızla geliştiği bu dönemde artık eski yöntemlerle federasyonumuzun yönetilmesinin mümkün olmadığı kanısındayım diye konuştu.

Murat Ataman, daha çağdaş daha yönetilebilir bir anlayış benimsediğinin altını çizerek, 15 yıl önce kurulmuş olan federasyonumuzun bugünkü yapısıyla belki ihtiyaçlara cevap verebilecek durumdayken, gelişen 15 yıl içerisinde camianın büyümesi, sporun ülkemizde ve dünyada gelişmesi, engelli sporunun bilinirliliğinin ve öneminin yükselerek artması artık bir takım değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getiriyor diye düşünüyorum. Bu amaçla ben ve bir grup arkadaşım, bu camiaya hizmet vermek için hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin, tüm gücümüz ile camianın bugünkü yapısını dev bir organizasyon yaparak daha çağdaş, daha modern, daha yönetilebilir bir hale getirmek amacıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Kasım ayında yapılması planlanan olağan mali genel kuruluna başkan adayı oluğumu huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Umarım bu adaylığım camiaya ve ülkemize katkı sağlayacaktır şeklinde konuştu. Başkan adayı Murat Ataman, seçim sürecinde gayri ahlaki hiçbir davranışın içinde yer almayacağına vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı Çoklu seçimlerde seçim süresince adaylar bazen seçim heyecanına kapılarak gayri ahlaki ve maalesef camiayı üzecek açıklamalarda ve beyanlarda bulunurlar. Ben seçimin yapıldığı gün salondan bir başkanın ve bir kazananın olmasını istiyorum. Bu kazananın da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olmasını istediğim için bu tür davranışlar içerisinde asla bulunmayacağımı ve camianın yüzünü yere düşürecek hiçbir davranışta bulunmayıp düzeyli bir seçim süresi yöneteceğime sizin huzurunuzda söz veriyorum.

SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

 Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek İrem Derici
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:13:21. #1.13#