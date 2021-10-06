Son dakika haber... Murat Ataman:

- Murat Ataman : "Kazananın Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olmasını istiyorum"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Adayı Murat Ataman:

"Camianın yüzünü yere düşürecek hiçbir davranışta bulunmayıp düzeyli bir seçim süreci yöneteceğime sizin huzurunuzda söz veriyorum"

ANKARA - Murat Ataman, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 7. Olağan ve Mali Genel Kurulu için başkan adaylığını açıkladı. Ataman, "Camianın yüzünü yere düşürecek hiçbir davranışta bulunmayıp, düzeyli bir seçim süreci yöneteceğime sizin huzurunuzda söz veriyorum" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ankara şubesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan 7. Olağan ve Mali Genel Kurulu için başkan adaylığını açıklayan Murat Ataman, "31 Mayıs 2016 tarihinde idari ve mali açıdan özerk yapıya kavuşan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuz, son 15 yıldır bugünkü yapısına birçok başkanın, yönetim kurulunun ve bu camiaya emek vermiş insanların katkılarıyla günümüze kadar geldi. Dünyanın ve ülkemizin hızla geliştiği bu dönemde artık eski yöntemlerle federasyonumuzun yönetilmesinin mümkün olmadığı kanısındayım" diye konuştu.

Engelli sporunun öneminin artmasıyla birlikte bir takım değişiklerin yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyleyen Ataman, "15 yıl önce kurulmuş olan federasyonumuzun bugünkü yapısıyla belki ihtiyaçlara cevap verebilecek durumdayken, gelişen 15 yıl içerisinde camianın büyümesi, sporun ülkemizde ve dünyada gelişmesi, engelli sporunun bilinirliliğinin ve öneminin yükselerek artması artık bir takım değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getiriyor diye düşünüyorum. Bu amaçla ben ve bir grup arkadaşım, bu camiaya hizmet vermek için hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin, tüm gücümüz ile camianın bugünkü yapısını dev bir organizasyon yaparak daha çağdaş, daha modern, daha yönetilebilir bir hale getirmek amacıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun Kasım ayında yapılması planlanan olağan mali genel kuruluna başkan adayı oluğumu huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Umarım bu adaylığım camiaya ve ülkemize katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Seçimin yapıldığı gün salondan bir başkanın ve bir kazananın olmasını istiyorum"

Bulunduğu camiaya ve seçmenlere bir takım sözler veren Ataman, "Çoklu seçimlerde seçim süresince adaylar bazen seçim heyecanına kapılarak gayri ahlaki ve maalesef camiayı üzecek açıklamalarda ve beyanlarda bulunurlar. Ben seçimin yapıldığı gün salondan bir başkanın ve bir kazananın olmasını istiyorum. Bu kazananın da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olmasını istediğim için bu tür davranışlar içerisinde asla bulunmayacağımı ve camianın yüzünü yere düşürecek hiçbir davranışta bulunmayıp düzeyli bir seçim süresi yöneteceğime sizin huzurunuzda söz veriyorum" ifadelerini kaydetti.