Mudanya Mütarekesi'nin 99. yıl dönümünde koşu düzenlendi

BURSA (AA) - Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "LoveRun Mudanya Koşusu" yapıldı.

Ulusal ölçekteki koşu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türkiye Atletizm Federasyonunun denetiminde, Mehmet İşsever'in sorumluluğunda sahil bandı, Güzelyalı ve Altınkum etaplarından oluşan 15 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Mütareke Meydanı'nda fizyoterapist Berfin Öztürk ile ısınma hareketlerinin ardından başlayan koşuya, 500'den fazla sporcu katıldı.

Kadınlarda, 18-29 yaş kategorisinde Fatma Arık, 30-34 yaşta Gülnaz Ayar, 35-39 yaşta Senem Eser, 40-44 yaşta Rahime Tosun, 45-49 yaşta Melek Şengül, 50-54 yaşta Serpil Yanbastı, 55-59 yaşta Ruziye Kabak, 60-64 yaşta Fatma Sıkı birinci oldu.

Erkeklerde ise 18-29 yaş kategorisinde Fetene Alemu Regasa, 30-34 yaşta Ufuk Arda, 35-39 yaşta Ünal Münüklü, 40-44 yaşta Levent Kuva, 45-49 yaşta Erkan Erkal, 50-54 yaşta Murat Acar, 55-59 yaşta Nuri Şen, 60-64 yaşta Fehmi Özkurt, 65-69 Bayram Şahin, 70 yaş üzerinde Musa Çınar birincilikleri kazandı.

10 sporcunun yer aldığı paralimpik koşuda, Yenişehir Belediyespor Kulübünden milli sporcu Önder Karakülah, 57 dakika 24 saniye ile birinci geldi.

Yarışların ardından Mütareke Meydanı'nda Mudanya Bandosu'nun konserinin ardından düzenlenen ödül töreninde, katılımcıları kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Mehmet İşsever'e de teşekkür eden Türkyılmaz, ilçede sporcu, kültür ve sanatı herkese ulaşılabilir kılan etkinliklere desteklerinin artarak devam edeceğini bildirdi.