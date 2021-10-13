Milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, ringe dünya şampiyonluğu için çıkacak - Haberler Spor
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Milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, ringe dünya şampiyonluğu için çıkacak

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor
Milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, ringe dünya şampiyonluğu için çıkacak

Macaristan'da 2016'daki şampiyonada dünya üçüncüsü olan milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, 15-24 Ekim'de İtalya'da yapılacak Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Macaristan'da 2016'daki şampiyonada dünya üçüncüsü olan milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, 15-24 Ekim'de İtalya'da yapılacak Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Bir süre futbol oynadıktan sonra arkadaşının tavsiyesi üzerine kick boksa başlayan Bozatlı, gençler kategorisinde 3 yıl boyunca hiç derece alamadı. Umudunu kaybetmeden azimle çalışan sporcu, 2016'dan bu yana 74 kiloda büyük erkekler kategorisinde katıldığı tüm turnuvalardan madalyayla dönmeyi başardı. Macaristan'da 2016'daki şampiyonada dünya üçüncülüğü kazanan Bozatlı, İtalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya alıp Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

"Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım"

Milli sporcu Batuhan Bozatlı, AA muhabirine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin desteğiyle salonda devam ettiği çalışmalarını hocasının hazırladığı program dahilinde sürdürdüğünü söyledi.

Macaristan'da 2016'daki dünya şampiyonasında üçüncü olduğunu hatırlatan Bozatlı, "Ondan sonraki süreçte her gittiğim turnuvada derece aldım. Şimdi de İtalya'daki dünya şampiyonasında mücadele vereceğim, elimden geleni yapacağım. İnşallah şampiyonluk bekliyorum. Şu anda 74 kiloda dünyada 20'ye yakın rakibim var. Hedefim, inşallah şampiyonluk, bayrağımızı, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek." dedi.

Gençler kategorisinde katıldığı 3 yıllık süreçte turnuvalardan hiç madalya alamadığını ancak büyüklere geçtiğinde madalya almaya başladığına dikkati çeken Bozatlı, şöyle devam etti:

"Zorlu bir serüvendi. Gittiğim turnuvalarda başarılı olamayınca nasıl olacak diye düşünmeye başladım. Büyükler kategorisinde bir anda madalya almaya başladım. Bu, benim kırılma noktam oldu. Ondan sonra her gittiğim turnuvadan dereceyle ayrıldım. Bu iş sadece çalışmayla olmuyor. Çalışacağız, bunun yanında sabredeceğiz. İlk 2-3 yıl çalışıyoruz, gittiğimiz turnuvalarda yeniliyoruz. Bu, bazen umut kırıklığına sebep oluyor ama sabredersek, çalışırsak oluyor. Gençlere tavsiyem; istikrarlı olsunlar, sabretsinler, bir gün mutlaka meyvesini alacaklar."

Bozatlı, gençlerin kendini bulması, yeteneklerini keşfetmesi açısından eğitim hayatının yanında spora ve sanata yönelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Antrenör Gökpınar: "İnşallah bayrağımızı dalgalandıracak"

Milli sporcunun antrenörü Seydi Gökpınar da Batuhan'ın salgın döneminde de boş durmadığını, evinin bahçesinde çalıştığını anlattı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle spor salonunda kondisyon ağırlıklı çalışmalara devam ettiklerini aktaran Gökpınar, "Hiç ara vermedik. 14-24 Ekim'de dünya şampiyonasına katılacak. İnşallah orada da hedeflediğimiz şekilde bayrağımızı dalgalandırıp ülkemize dönecek, ülkemizi ve Sakarya'mızı en güzel şekilde temsil edecek." dedi.

Milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, ringe dünya şampiyonluğu için çıkacak

Milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, ringe dünya şampiyonluğu için çıkacak

Milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, ringe dünya şampiyonluğu için çıkacak

Milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, ringe dünya şampiyonluğu için çıkacak

AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Milli kick boksçu Batuhan Bozatlı, ringe dünya şampiyonluğu için çıkacak - Haberler Spor
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