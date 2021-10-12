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Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri mest etti: Ne güzel demiş rahmetli

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları mest etti. Özil'in "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi, 'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz.'" paylaşımına beğeni yağdı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de gribal enfeksiyonunu atlatan Mesut Özil'in sahada olması bekleniyor. Dev mücadeleye sayılı günler kala dünyaca ünlü yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları kendine hayran bıraktı.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI 60 BİNİ AŞKIN BEĞENİ ALDI

Mesut Özil duayen gazeteci İslam Çupi'nin sözünü alıntıladığı paylaşımında, "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi, 'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz.'" ifadelerini kullandı. Paylaşıma kısa süre içinde 60 bini aşkın beğeni aldı.

Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri mest etti: Ne güzel demiş rahmetli

Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri mest etti: Ne güzel demiş rahmetli
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Haber: Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri mest etti: Ne güzel demiş rahmetli - Haberler Spor
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