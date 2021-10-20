Mbappe, bir gecede antipatik olmayı başardı! Messi'ye ihanet - Haberler Spor
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Mbappe, bir gecede antipatik olmayı başardı! Messi'ye ihanet

Haberler.com - Haberler | Spor

PSG, dün gece evinde Leipzig'i zorlanarak da olsa 3-2 mağlup etmeyi başardı. PSG'nin starları Mbappe ve Messi, rakibin fişini çekti. Ancak Mbappe, yıllar boyu unutulmayacak bir olayın kahramanı oldu. Son dakikada gelen penaltı için Messi'den önce hareketlenen Mbappe, topu kimseye bırakmadı. Maçın ardından, "Messi bana kullan dedi" dese de sahadaki mimikleri ve Messi'nin tavırları onu doğrulamadı. Messi'nin hat-trick fırsatını elinden alan Mbappe, tepkileri üzerine çekti.

Sezon başından beri Psg'nin sorunlu ismi ilan edilen Kylian Mbappe, Leipzig maçındaki iyi futboluna rağmen negatif enerjiyi üzerine çekmeye devam etti. Fransız yıldız, son saniyede gelen penaltıyı kullanmaya kendisi gitti. Adeta Messi'nin hareketlenmesine bile izin vermedi. Messi de bir istekte bulunmadan penaltı atışını seyretti. Mbappe penaltıyı çok farklı şekilde kaçırınca Messi yıkıldı.

Mbappe, bir gece nefret edilen adam olmayı başardı! Messi'nin yoluna taş koydu

"HABERİ VARDI"

Messi'nin hat-trick yapma fırsatını ve gücünü perçinleme imkanını elinden alan Mbappe, maçın ardından "Bana izin verdi" dese de inandırıcı bulunmadı. Penaltı noktasına ilk giden isim olan Mbappe için ağır yorumlar yazıldı. Sezon başından beri takımdan ayrılma fikrinin arkasında duran Mbappe, geçtiğimiz günlerde Neymar'la da ufak bir sürtüşme yaşamıştı. Messi'nin ağırlığını kabul edemediği yorumlarını da adeta haklı çıkardı.

Mbappe, bir gece nefret edilen adam olmayı başardı! Messi'nin yoluna taş koydu

Mbappe, bir gece antipatik olmayı başardı! Messi'ye ihanet

Mbappe, bir gece antipatik olmayı başardı! Messi'ye ihanet

Mbappe, bir gece antipatik olmayı başardı! Messi'ye ihanet

Mbappe, bir gecede antipatik olmayı başardı! Messi'ye ihanet
Haberler.com - Spor Haberleri
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