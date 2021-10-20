Mbappe, bir gecede antipatik olmayı başardı! Messi'ye ihanet

Sezon başından beri Psg'nin sorunlu ismi ilan edilen Kylian Mbappe, Leipzig maçındaki iyi futboluna rağmen negatif enerjiyi üzerine çekmeye devam etti. Fransız yıldız, son saniyede gelen penaltıyı kullanmaya kendisi gitti. Adeta Messi'nin hareketlenmesine bile izin vermedi. Messi de bir istekte bulunmadan penaltı atışını seyretti. Mbappe penaltıyı çok farklı şekilde kaçırınca Messi yıkıldı.

"HABERİ VARDI"

Messi'nin hat-trick yapma fırsatını ve gücünü perçinleme imkanını elinden alan Mbappe, maçın ardından "Bana izin verdi" dese de inandırıcı bulunmadı. Penaltı noktasına ilk giden isim olan Mbappe için ağır yorumlar yazıldı. Sezon başından beri takımdan ayrılma fikrinin arkasında duran Mbappe, geçtiğimiz günlerde Neymar'la da ufak bir sürtüşme yaşamıştı. Messi'nin ağırlığını kabul edemediği yorumlarını da adeta haklı çıkardı.

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