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Malatya 130 dönümlük spor kompleksine kavuşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Malatya 130 dönümlük spor kompleksine kavuşacak

Malatya'da 130 dönümlük alana yapılan Orduzu Spor Kompleksi hızla devam ediyor.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 130 dönümlük alana yapılan Orduzu Spor Kompleksi hızla devam ediyor. Spor kompeksi tamamlandığında spor alanındaki birçok ihtiyaç karşılanacak.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ile beraber yapımı devam eden Orduzu Spor Kompleksini ve Beydağı Doğa Kampı inşaatını yerinde incelediler.

İlk olarak Orduzu Bölgesi Orduzu göletinin hemen yanında bulunan Spor Kompleksini inceleyen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay yapımı devam eden 5 bin kapasiteli Spor Salonu, Cimnastik Salonu ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) hakkında ilgililerden bilgiler aldılar.

Kayhan ve Nogay, daha sonra İnderesi mevkii Beydağı Tabiat Parkı'nın içindeki alana inşası devam eden Beydağı Doğa Kampını incelediler.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Orduzu bölgesinde yapımı devam eden 5 bin kişilik ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği standartlarda spor salonu, spor branşlarının temelini oluşturan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük cimasntik salonu hemen yanında olimpiyatlara katılan ve katılması muhtemel yetenekli ve başarılı geleceğin şampiyon sporcuların, belirli kriterler dahilinde seçilerek elit düzeyde yetiştirileceği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi'nin (SEM) içinde bulunduğu yine içerisinde basketbol ve tenis sahaları otoparkları ve peyzajıyla birlikte 130 dönümlük alana yapılan Orduzu Spor Kompleksi hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İndersi bölgesinde Beydağı Tabiat Parkı'nın içindeki alana ise yaklaşık yüz kişi kapasiteli dört adet konaklama binası, bir adet idari bina, bir adet nizamiye binası, kapalı spor salonu içerisinde basketbol, voleybol, hentbol sahası, sosyal etkinlik alanı içerisinde tenis, bilardo, bireysel okuma salonları, fitness salonu yapıldığını vurgulayan Kayhan, "Sergi alanı içerisinde, eğitmen odası, toplantı odası, seksen ve yüz on seyirci kapasiteli iki adet sinema salonları, mini futbol sahası, sosyal etkinlik alanı, grup çalışma odaları, satranç odası gibi çok donanımlı Beydağı Doğa Kampı Beydağı'nın tertemiz havası içerisinde konaklayan gençlerimize birçok faaliyetlerin yapılabileceği ülke ve il dışındaki gençlerimizi ağırlayacağımız. İlimizin ekonomik ve sosyal gelişimine paralel olarak yıllar içerisinde çok büyük enerji katacak olan bu tesisimiz de çalışmalara başlandı" diye konuştu. - MALATYA

Malatya 130 dönümlük spor kompleksine kavuşacak

Malatya 130 dönümlük spor kompleksine kavuşacak

Malatya 130 dönümlük spor kompleksine kavuşacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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