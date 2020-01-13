13.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:57

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Ankara'da düzenlenen 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda, İzmir ekibinin alt yapılardaki büyük başarısı ve gelecek planlarını anlattı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Altınordu Modeli de gündemdeydi. Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir ekibinin alt yapılardaki büyük başarısı ve gelecek planlarını anlattı.



Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda bir sunum yapan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir ekibinin tüm futbol tarihine geçen alt yapı başarılarını ve sporcu yetiştirme modellerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan tek kulüp olan Altınordu'nun, enler ve ilklerini katılımcılarla paylaştı.



Altınordu'nun vizyonu ve misyonu



Kulübün vizyonunu, "Öz Kaynak Sistemi uygulayarak, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak" olarak açıklayan Özkan, kulübün misyonunu ise şu şekilde anlattı:



"Bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, sportmen bireyler olmalarına katkı koymak ve içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına, ileri futbol eğitimi vererek, onlardı üst düzey kalite ve kapasitede gerçek profesyonel futbolcular olarak yetiştirmek."



"İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu"



Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) hakkında da bilgiler verdi. Akademi'nin sloganının, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" olduğunu dile getirirken, akademine verilen tüm eğitimlerin, kulübün ana sloganı haline gelen bu üç başlık altında toplandığını vurguladı.



Akademinin tüm çalışmalarını 80 bin metrekarelik Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Özkan, Berke Özer, Erce Kardeşler, Çağlar Söğüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Alican Özfesli gibi yıldız isimleri Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Özkan, halen 3'ü A Milli Takım'da olmak üzere 54 genç milli futbolcunun Altınordu'dan yetiştiğini anlattı.



Özkan, İzmir Yeşilyurt'ta merkezi bulunan Altınordu Merkez Futbol Okulları'nın, Türkiye genelinde 134 okulda 12 bin sporcuya eğitim verdiğini bildirdi.



Başkan Özkan, Altınordu Futbol Kulübü'nün 'Bir Kulüpten Fazlası' olduğunu vurgulayarak, Türk futbolunun marka kulübü olmaları noktasında gerçekleştirdikleri büyük atılımın kendilerine mutluluk yaşattığını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA