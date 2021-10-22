Konyaaltı Hentbol takımı liderliğini sürdürmek istiyor

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 24 Ekim Pazar günü karşılaşacağı Araç Belediye Spor Kulübü'nü de yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Kastamonu temsilcilerinden Araç Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak. Ligde oynadığı dört maçtan da galip ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Mavi Kelebekler, deplasmanda oynayacağı maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

"Lider takımımıza inanıyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, deplasmanda mücadele edecek olan hentbol takımına başarılar diledi. Esen, ilk dört maçında rakiplerine üstünlük sağlayarak liderlik koltuğuna oturan Mavi Kelebekler'in, hafta sonunda oynayacağı maçtan da galip gelerek çıkışını sürdüreceğine inandığını belirtti.

"Takıma yakışan mücadele"

Kadın Hentbol Takımı antrenörü Birol Ünsal ise ilk dört hafta karşılaştıkları güçlü ekiplere üstünlük sağlayarak liderlik koltuğuna oturdukları için oldukça mutlu olduklarını belirtti. İskelet kadroyu oluşturan oyuncuların yanı sıra genç oyuncuların da takıma sağladığı katkıya vurgu yapan Ünsal, "Oyuncularımızın lider takıma yakışır bir şekilde mücadele etmeleri motivasyonumuzu artırıyor. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı sürdürmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Maç pazar günü"

Araç Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor karşılaşması 24 Ekim Pazar günü saat 14: 00'te Kastamonu Araç Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadeleyi Hasan Tiryaki-Tayfun Torçuk hakem ikilisi yönetecek. Sporseverler maçı, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı izleyebilecek. - ANTALYA