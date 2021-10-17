Kızılcahamam'da 310 sporcu güreşti - Haberler Spor
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Kızılcahamam'da 310 sporcu güreşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kızılcahamam'da 310 sporcu güreşti

Ankara'da, dünya şampiyonu Rıza Doğan anısına düzenlenen 15. Rıza Doğan Güreş Turnuvası toplamda 310 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Ankara'da, dünya şampiyonu Rıza Doğan anısına düzenlenen 15. Rıza Doğan Güreş Turnuvası toplamda 310 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan 15. Rıza Doğan Güreş Turnuvası, Kızılcahamam Güreş Milli Takımlar Antrenman Salonu'nda yapıldı. Turnuvada 15 ilden 25 takım müsabakalara katıldı ve toplamda 310 sporcu güreşti. Güreş turnuvasının son gününde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, güreşseverler ve güreşçilerin aileleri ile birlikte müsabakaları takip etti. - ANKARA

Kızılcahamam'da 310 sporcu güreşti

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Haber: Kızılcahamam'da 310 sporcu güreşti - Haberler Spor
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