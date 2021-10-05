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Kick Boks 1. Kademe antrenör kursu başladı

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Kick Boks 1. Kademe antrenör kursu başladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Kademe Antrenör Kursu başladı.

PALANDÖKEN, ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Kademe Antrenör Kursu başladı.

Kick Boks Antrenör adayları Anadolu'nun zirvesi Erzurum'da ter döküyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun ortaklaşa düzenledikleri Kick Boks 1.kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Palandöken Spor Salonu'nda başladı.

Kurs Müdürlüğü'nü Haluk Erdoğan'ın yaptığı antrenör kursunda başarılı olan adaylar 1. Kademe Kick Boks Antrenörü olmaya hak kazanacak.

Taşkesenligil'den ziyaret

Palandöken Spor Salonu'nda gerçekleşen 1. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nu ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurs müdürü Haluk Erdoğan ile kurt eğitmenlerinden bilgi aldı.

Taşkesenligil, kursa katılan tüm adaylara başarı dileklerini ileterek, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'ya kursu Erzurum'a verdikleri için teşekkür etti.

Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır ile Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan da ziyarette hazır bulundu. - ERZURUM

Kick Boks 1. Kademe antrenör kursu başladı

Kick Boks 1. Kademe antrenör kursu başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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