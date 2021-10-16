Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı - Haberler Spor
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Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Spor
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkur yarışları sona erdi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkur yarışları sona erdi.

Organizasyonun 38 kilometrelik Kapadokya Short Trail parkurunda bin 423 sporcu yarıştı.

Bu parkuru erkeklerde Ukrayna'dan Oleksandr Chenikalo birinci, Hindistan'dan Sampathkumar Subramanian ikinci, Belçika'dan Cedric Hauben üçüncü tamamladı. Kadınlarda ise Türkiye'den Meryem Kılıç Gündoğdu birinciliği, Aysel Yalaç ikinciliği, Rusya'dan Ekaterina Savkina da üçüncülüğü elde etti.

Toplam 631 sporcunun yarıştığı 63 kilometre parkurunda erkeklerde Fransa'dan Mathieu Blanchard birinci, Türkiye'den İrem Can Ayaz ikinci, Oğuzhan Emre Singer üçüncü sırayı aldı. Parkuru kadınlarda Rusya'dan Ekaterina Osmakova birinci, Fransa'dan Kathleen Leguin ikinci, Türkiye'den Rezeda Galyamova da üçüncü bitirdi.

AA / Behçet Alkan - Spor Haberleri
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Haber: Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı - Haberler Spor
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