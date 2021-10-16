İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti - Haberler Spor
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İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti

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İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti

Aykut Kocaman'dan sonra Başakşehir'de koltuğu devralan Emre Belözoğlu, kariyerine Beşiktaş zaferiyle start verdi. Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken takımın performansı tam not aldı. 40'ta Okaka'dan gelen ilk gol sonrası Belözoğlu duygusal bir sevinç yaşadı. Genç hoca, golü tribündeki eşine ve çocuğuna armağan etti.

Başakşehir, yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle sahadan ayrıldı. 3-2'lik zaferde gollerin 2'sini Okaka kaydetti, diğer sayı iseGulbrandsen'den geldi.

Başakşehir bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Diğer 3 puan yine bu statta Fenerbahçe maçında gelmişti. O zaman takımın başında Aykut Kocaman vardı.

İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti

Emre Belözoğlu, ilk maçına büyük destekle çıktı. Başakşehir taraftarları Emre Belözoğlu'nu maç önü tribünlere çağırdı. Maç boyunca da destek tezahüratları yaptı. Belözoğlu karşılaşmanın ardından tribünlere gidip selam verdi.

İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti

Emre Belözoğlu, gelen ilk golde büyük sevinç yaşadı. O anları tribündeki ailesiyle paylaştı. Emre Belözoğlu ilk golü tribündeki eşine ve çocuğuna armağan etti.

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Haber: İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti - Haberler Spor
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