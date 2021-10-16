İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti

Başakşehir, yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle sahadan ayrıldı. 3-2'lik zaferde gollerin 2'sini Okaka kaydetti, diğer sayı iseGulbrandsen'den geldi.

DİĞERİ DE FENER ZAFERİ

Başakşehir bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Diğer 3 puan yine bu statta Fenerbahçe maçında gelmişti. O zaman takımın başında Aykut Kocaman vardı.

TARAFTARLARA KARŞILIK VERDİ

Emre Belözoğlu, ilk maçına büyük destekle çıktı. Başakşehir taraftarları Emre Belözoğlu'nu maç önü tribünlere çağırdı. Maç boyunca da destek tezahüratları yaptı. Belözoğlu karşılaşmanın ardından tribünlere gidip selam verdi.

AİLESİNE ADADI

Emre Belözoğlu, gelen ilk golde büyük sevinç yaşadı. O anları tribündeki ailesiyle paylaştı. Emre Belözoğlu ilk golü tribündeki eşine ve çocuğuna armağan etti.

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