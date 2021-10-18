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İhanet iddiaları sonrası Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi! Samimi pozlar

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İhanet iddiaları sonrası Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi! Samimi pozlar

Mauro Icardi ve Wanda Nara evliliğinde şimdilik yıkım olmadı. Arjantinli futbolcu, evi terk eden eşi için takımdan izin alıp İtalya'ya gitti. Icardi, bir araya geldiği Wanda ile samimi fotoğraflarını paylaştı. Aldatma iddialarının ardından Icardi yuvasını çok çabuk topladı.

Futbol dünyasının en çok konuşulan evliği sona erecekken büyük fedakarlık geldi. Mauro Icardi, Psg'den izin alıp İtalya'ya giden ailesinin yanına uçtu. Arjantinli yıldız, ihanetle suçlayan eşiyle buluştu. Kısa sürede gönlünü almayı başardı.

İhanet iddiaları sonrası Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi! Samimi pozlar paylaştı

SAMİMİ POZLAR

Eşiyle bir araya gelen Mauro İcardi, samimi pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Bu pozlar evliliğin bitmediğinin simgesi oldu adeta. Wanda Nara, "Bir o...pu için aileni bırakmaya değer miydi?" paylaşımı yapıp, birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmişti.

İhanet iddiaları sonrası Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi! Samimi pozlar paylaştı

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