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Hikmet Karaman: "Kurtuluşumuz altyapıda"

İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz - Haberler | Spor

- Hikmet Karaman: "Kurtuluşumuz altyapıda" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takımın kurtuluşu için altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ocak ayında gençlerden oluşan bir takım oluşturacağım ve ben çalıştıracağım" dedi.

KAYSERİ (İHA) - - Hikmet Karaman : "Kurtuluşumuz altyapıda"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takımın kurtuluşu için altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ocak ayında gençlerden oluşan bir takım oluşturacağım ve ben çalıştıracağım" dedi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman yaptığı açıklamada, "Ocak'ta 15-20 tane 17-18-19-20 yaşında hem Kayseri'den hem de Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yerli ve yabancı oyunculardan oluşan bir takım oluşturacağım. Bu takımı ben çalıştıracağım. Birkaç tane de özel hoca bulacağım. Bu takımdan sezon sonunda 5-6 tane oyuncu çıkarmam lazım. Başka kurtuluş yok. Hiçbir takımın başka kurtuluşu yok" dedi.

Hikmet Karaman, "Bursaspor'da ben 21 kişiyi alıp Avusturya kampına getirmiştim. Takımın haricinde 21 oyuncu. O zaman rahmetli İbrahim Yazıcıoğlu buna izin vermişti. Fakat o öldükten sonra proje gitti. Orada kimler yoktu ki. Fransa'da oynayan Zeki'sinden, Batuhan'ından tut, Enes'inden tut, kaleci Okan'ından tut, Muhammet'inden tut, Ertuğrul... 21 futbolcu seçmişim. Ne oyuncular vardı" açıklaması yaparak aynı projeyi Kayserispor'da da uygulamak istediğini dile getirdi.

Hikmet Karaman: Kurtuluşumuz altyapıda

Hikmet Karaman: Kurtuluşumuz altyapıda

Hikmet Karaman: Kurtuluşumuz altyapıda

Hikmet Karaman:
İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz - Spor Haberleri
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