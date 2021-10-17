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Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası

Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın HCB Karvina takımına 32-25 yenilerek organizasyona veda etti.

Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın HCB Karvina takımına 32-25 yenilerek organizasyona veda etti.

Karvina-Nove Mesto kentinde oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 14-12 önde tamamladı.

Dün oynanan ilk karşılaşmayı da 32-26 kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyona veda etti.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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