Hazırlık maçı: Yeni Malatyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1

GAZİANTEP (İHA) - Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Süper Lig'e verilen milli arada Yeni Malatyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü ile Yeni Malatya Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Takımın başında ilk kez sahaya çıkan Teknik Direktör Sumudica, 11'de Ertaç, Muhammed, Sadık, Wallace, Semih, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mounir, Kubilay ve Haqi Osman'a şans verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Gaziantep FK, 79. dakikada Muhammet Demir'in golü ile öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca hazırlık müsabakasını konuk ekip 1-0 kazandı.

(Numan Güder/İHA)

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