Hasan Çavuşoğlu: Buradan galip çıkmak kolay değil

"Bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğün zaman noktayı koymak lazım"

"Masaya yatıralım, çözüme ulaştıralım"

Kaan ÜLKER/ - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalada bulundu.

Son olarak hakemlerle ilgili son dönemde kamuoyunda konuşulan konular hakkında görüş bildiren Çavuşoğlu, "Ben en az konuşanlardanım. Çünkü her zaman federasyonun üzerine gitmeyle, hakemlerin üzerine gitmeyle bu gemiyi yürütemeyiz. Biraz oturalım, konuşalım. Federasyonla, MHK ile, bütün kulüp başkanlarımızla sorun ne, oturalım, masaya yatıralım, çözüme ulaştıralım. Değişiklikler yapılabilir, farklı şeyler olabilir. Kulüpler Birliği ile federasyon arasında bir tartışma, çekişme olması bizi geliştiremez. Futbolu da geliştiremez. Burada hep beraber yapmamız lazım. Konuşarak yaparsın. Yazma ile, çizme ile, sürekli konuşmayla bunları yapamazsın. Kulüpler Birliği olarak başkanlarımız zaten çalışıyorlar. Federasyonla beraber görüşme yapıyorlar. Bunlar en kısa zamanda inşallah güzel bir şeyler ortaya koyacaklarına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.