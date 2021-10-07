Harun Erdenay: Türkiye'yi yeniden basketbol ülkesi yapacağız

"Avrupa ve Dünya kupasını yeniden Türkiye'ye getireceğiz"

"Küluplerin gelirlerini arttıracağız"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Harun Erdenay, "Hedefimiz ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndürmektir. Dolu ve coşkulu tribünler önünde, rakip takıma zor anlar yaşatan, ülkeyle kenetlenen ve başarısı herkes tarafından konuşulan Türk basketbolunu dünyaya tekrar hatırlatma vakti geldi. Türkiye'yi yeniden basketbol ülkesi yapacağız" dedi.

Erdenay'ın ekibinde ekonomiden sorumlu olan iş insanı Halil Korkmaz, "2010'da dünya ikincisi olduk, yarı final maçında Sırbistan mücadelesi sonrası birbirimize sarılıp ağladık. Federasyon başkanlığı dönemi de kısa sürmesine rağmen seviyeyi üste taşıdı. Harun başkan, 'birlikte mücadele edelim ve basketbolu hak ettiği yere taşıyalım' dediğinde kabul ettim. Basketbol sadece spor değil, büyük de bir ekonomi. Bu başarılarları basketbola gönül verenler için yaşatmak istiyoruz" dedi.