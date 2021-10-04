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Hakemler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi

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Hakemler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi

Muğla'daki futbol maçlarında görev alacak olan hakem ve gözlemciler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'daki futbol maçlarında görev alacak olan hakem ve gözlemciler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi.

2021-2022 sezonunda Muğla'daki liglerinde görev alacak hakemler, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şubesi'nin organizasyonu ile Marmaris'te bir araya geldi. İki gün boyunca antrenmanlar yapan ve eğitim çalışmalarına katılan hakemlerin son gün de Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Burada düzenlenen kapanış etkinliğine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

İl Hakem Kurulu Başkanı ve Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, Futbol Saha Komiserleri Derneği Muğla Şube Başkanı Ümit Sefa Girgin, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Muğla Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Alattin Nağanoğlu ile hakem ve gözlemcilerin katıldığı etkinlikte yeni sezon için görüş alışverişinde bulunuldu.

Şehir Stadı'nda düzenlenen kapanış töreninde konuşan Ali Zağlı, pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır aranın ardından maçların başlayacağını belirterek, "Hepimiz özlemişiz. 5'i klasman 19'u il olmak üzere 24 gözlemci, 11'i klasman 75'i il olmak üzere 86 hakem yani toplamda 110 kişilik Muğla futbol hakemleri camiası olarak futbolumuzun hizmetinde olacağız. 2021-2022 futbol sezonunun Muğlamıza, Türkiyemize, tüm spor ve hakem camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bir konuşma yaptı. "Hepimiz sahalardan uzak kaldık. Özlediğimi söylemeden geçemeyeceğim" diyen Oktay, "Pandemide hepimizin olağan hayat akışında çok ciddi olumsuzluklar oldu ama bir şekilde Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda alınan önlemlerle, kurallara uyarak, en önemlisi de aşı yaptırarak biz bu sürecin üstesinden geleceğiz. Ama hep birlikte hareket etme kabiliyetine ulaştığımız takdirde. Bunun altını çizmek istiyorum; stadın eski halini hatırlıyorsunuz. Şimdi farklı kurumların işbirliği ile çok daha güzel bir hale ulaştı. Eskiden yapılması gereken işler farklı sebeplerden maalesef hayata geçirilemiyordu. Ama biz pandemiye rağmen bu anlamda da önemli bir mesafeyi kat ettik. Önümüzdeki süreçte çok daha farklı alanlarda tesislerimizi hayata geçireceğiz. Genciz, dinamiğiz ve güçlü olduğumuzu da biliyoruz. Hedefimiz kentimizin refahını yukarı çıkartmak" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Hakemler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi

Hakemler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi

Hakemler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi

Hakemler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi

Hakemler yeni sezona Marmaris'te merhaba dedi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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