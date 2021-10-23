GZT Giresunspor: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor
STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Kitsiou, Caulker, Tosça, Djilobodji (Dk. 46 Messaoudi), Mendyl, Doğan Erdoğan, Sagal (Dk. 39 Dicko), Maxim (Dk. 80 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk.
GAZİANTEP (DHA) - STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Kitsiou, Caulker, Tosça, Djilobodji (Dk. 46 Messaoudi), Mendyl, Doğan Erdoğan, Sagal (Dk. 39 Dicko), Maxim (Dk. 80 Furkan Soyalp ), Figueiredo (Dk. 74 Kenan Özer), Muhammet DemirGZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Diarra, Perez,Aziz Behich, Flavio, Sankhare (Dk. 59 Suleymanov), Traore, Serginho(Dk. 82 Emre Taşdemir), Diabate, Doukara (Dk. 78 Mathijs)GOLLER: Dk. 90+3 Perez (KK) (Gaziantep FK), Dk. 77 Serginho (GZT Giresunspor )SARI KARTLAR: Figueiredo, Dicko, Mendyl (Gaziantep FK) - Diarra, Perez, Süleymanov (GZT Giresunspor)Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.9'uncu dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Diabate'nin yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay kornere çeldi. 14'üncü dakikada Gaziantep FK'da sol köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Okan'da kaldı.İlk yarı 0-0 sona erdi.56'ncı dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe doğru yaptığı ortada kaleye yönelen top direkten döndü.61'inci dakikada orta alandan gelişen Giresupspor atağında Suleymanov'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diabate'nin şutunu kaleci Günay kurtardı.77'nci dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahasına giren Aziz Behich'in Diabate ile yaptığı verkaç sonunda yerden çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Serginho topu ağlara gönderdi: 0-1.90+4'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Doğan Erdoğan'ın orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun topta Caulker'ın kafayla içeriye doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1. Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.- Gaziantep
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor Haberleri