Baba Çalhanoğlu, TFF 3. Lig'de tutunamadı! 7 haftada hayal kırıklığı - Haberler Spor
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Baba Çalhanoğlu, TFF 3. Lig'de tutunamadı! 7 haftada hayal kırıklığı

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Baba Çalhanoğlu, TFF 3. Lig'de tutunamadı! 7 haftada hayal kırıklığı

Sezon başında sportif direktör olarak Gümüşhanespor'da göreve başlayan Hüseyin Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti. Çalhanoğlu, "Proje takımı kurmak istedik ama atmosfer olumsuz ilerledi. Maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınmadım. Dilerim ki her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla. Abiniz Hüseyin Çalhanoğlu" notuyla veda etti.

Tff 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da sezon başı göreve gelen sportif direktör Hüseyin Çalhanoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geride kalan 7 haftada elde ettikleri sportif başarıya rağmen yönetimsel anlamda yaşanan olumsuzlukların kendisini bu karara mecbur bıraktığını belirten Çalhanoğlu, maddi ve manevi fedakarlıklar yapmasına rağmen oluşan olumsuz atmosferden dolayı istifa ettiğini vurguladı.

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Hüseyin Çalhanoğlu, şu notla veda etti:

"KAÇINILMAZ KILMIŞTIR"

"Şahsen elimden geldiği kadar maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamama rağmen kulüp içerisinde oluşan atmosfer ve gelinen nokta sportif direktörlük görevimden istifamı kaçınılmaz kılmıştır.

Dilerim ki her şey bundan sonra başta büyük Gümüşhanespor taraftarının ve sporcu kardeşlerimin gönlünce olsun. Siz onurlu mücadelenizden asla vazgeçmeyin, bu başarı sizin başarınızdır…

Kalın sağlıcakla… Abiniz Hüseyin Çalhanoğlu."

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