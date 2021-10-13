Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek GZT Giresunspor'da basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor olarak ligde Karadeniz'i temsil ettiklerini belirterek, "Centilmenlik çerçevesinde mücadele edeceğiz. Cumartesi günü de komşumuz olan Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, cumartesi günü Çaykur Rizespor ile 6 puan değerinde bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk dört maçında puan alamadıklarını ancak oynadıkları son 4 maçtan beş puan çıkardıklarını aktaran Önal, "Ancak bu yeterli değil. Bu puan ortalamasını yükseltmemiz gerekiyor. Alt sıralardan yukarılara doğru çıkmak zorundayız. Bu haftaki rakibimiz Çaykur Rizespor ise son sırada ve çıkış arayan bir takım. Onlarla oynayacağımız maç 6 puan değerinde olacak. Seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. İç sahada artık puan kaybetmeden yolumuza ilerlemeliyiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Önal, sakatlıkları atlatan Doukara ve Erol Can'ın takımla birlikte çalışmalara başladığını, eksik oyuncularının olmadığını sözlerine ekledi.