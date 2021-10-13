Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçen sene aldığı sürpriz kararla emekli olup modelliğe geçtiğini söyledi. Modelliğe geçtikten sonra ününe ün katan 24 yaşında Kayla'nın, büyük paralar kazandığı ortaya çıktı. NBA takımı Los Angeles hayranı olan Kayla, salonda taraftarların sevgilisi haline geldi.
Amerika'da üniversite maçlarında yeteneğiyle dikkat çeken Kayla Simmons, sürpriz bir kararla geçen sene modelliğe geçti. Bir anda ünlenen Kayla, reklamlardan ve anlaşmalardan kısa süre içinde zengin oldu. Los Angeles Lakers taraftarı olan Kayla, takımın maçlarında salonda büyük ilgiyle karşılaşıyor.
FENOMENE DÖNÜŞTÜ
Kayla, kısa sürede 700 bin takipçiye ulaştı. Takipçi kitlesi özellikle sporseverler. 24 yaşındaki model, Voleybol oynamaktan dolayı keyif duyduğunu ancak bunu profesyonel şekilde yapmayacağını, modellikte devam edeceğini açıkladı.
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