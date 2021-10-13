Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu - Haberler Spor
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Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu

Haberler.com - Haberler | Spor

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçen sene aldığı sürpriz kararla emekli olup modelliğe geçtiğini söyledi. Modelliğe geçtikten sonra ününe ün katan 24 yaşında Kayla'nın, büyük paralar kazandığı ortaya çıktı. NBA takımı Los Angeles hayranı olan Kayla, salonda taraftarların sevgilisi haline geldi.

Amerika'da üniversite maçlarında yeteneğiyle dikkat çeken Kayla Simmons, sürpriz bir kararla geçen sene modelliğe geçti. Bir anda ünlenen Kayla, reklamlardan ve anlaşmalardan kısa süre içinde zengin oldu. Los Angeles Lakers taraftarı olan Kayla, takımın maçlarında salonda büyük ilgiyle karşılaşıyor.

Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu

FENOMENE DÖNÜŞTÜ

Kayla, kısa sürede 700 bin takipçiye ulaştı. Takipçi kitlesi özellikle sporseverler. 24 yaşındaki model, Voleybol oynamaktan dolayı keyif duyduğunu ancak bunu profesyonel şekilde yapmayacağını, modellikte devam edeceğini açıkladı.

Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu

Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu

Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu

Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
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Haber: Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu - Haberler Spor
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