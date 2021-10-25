Genç hakem kanseri yendi, sahalara döndü

ANKARA (DHA) - Emrehan Efe Akdoğan: 1 buçuk sene sonra sahalara dönmek müthiş bir şey

"Ocak ayında orta yutak kanserine yakalandım"

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,- Ankara İl Hakemi olarak görev yapan 23 yaşındaki Emrehan Efe Akdoğan'a Şubat ayında orta yutak kanseri teşhisi konuldu. 9 ay süren tedavi sonunda kanseri yenen Akdoğan, geçen hafta İl Hakem Kurulu tarafından yapılan fiziki testi de geçerek ilk maçını yönetti.

"Psikolojik olarak tedavi sürecinden sonra sahalara dönmek çok zor. Çünkü çok zor bir tedavi. Bir de ben genç ve sporcu olduğum için bana daha zor bir tedavi uyguladılar daha çabuk dönebilmem için. Bütün hastalara en önemlisi moral diyorum. Eğer moral motivasyonu yüksek tutarsan, ben 1 ay gibi kısa bir sürede çok çabuk toparladım. Tedavimden 1 buçuk ay sonra koşulara başladım. Ben tedavi döneminde inanılmaz zayıflamıştım, ağır ilaçlar aldığım halde moral motivasyonumu yüksek tuttum. 'Ben yapacağım' dedim. Bütün hastaların bunu kafasına sokması lazım. 'Yapacağım, döneceğim' demeli. Ben ne zaman pes etmeye kalksam yanımdaki insanlar 'yapacaksın' dedikleri için süreç daha kısa sürdü. Bütün hastalara bunu tavsiye ediyorum, moral motivasyon."